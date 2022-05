Moto3 GP Francia 2022 | risultati e classifica qualifiche | la griglia di partenza | Foggia pole position

(Di sabato 14 maggio 2022) Ie ladelledial GP diper Denis, che firma il miglior tempo in 1:41.621 davanti a Tatsuki Suzuki di 151 millesimi e a Jaume Masia di 157 millesimi. In seconda fila Diogo Moreira, Carlos Tatay e Andrea Migno, seguiti da Sergio García, Izan Guevara e Riccardo Rossi. Di seguito ladiDIPrima Fila 12 Suzuki 3 Masia Seconda Fila 4 Moreira 5 Tatay 6 Migno Terza Fila 7 Garcia 8 Guevara 9 Rossi Quarta Fila 10 Oncu 11 Kelso 12 Sasaki Quinta Fila 13 Yamanaka 14 Holgado 15 Artigas Sesta Fila 16 Fellon 17 Mcphee 18 Bertelle ...

SkySportMotoGP : MotoGP, scie e polemiche a Le Mans (Francia): 'Siamo come i ragazzini della Moto3' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, pole di Foggia in Moto3 - - F1inGenerale_ : Moto3 | GP Francia – Sintesi Qualifica: Doppietta Leopard con Foggia davanti a Suzuki - MotorcycleSp : La squadra di qualificazione del Gran Premio di Francia Moto3 è stata definita, dopo che Deniz Öncü... #MotoGP… - Canta237 : RT @LiveGPit: #Moto3 GP Francia, qualifiche: la cronaca live ?? @Canta237 -

Domani le gare delle tre classi:alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 in diretta su Sky ... questo weekend si corre a Le Mans, in. GUIDA TV... FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.15 Amiche e amici di OA Sport, ben ritrovati! Ci avviciniamo alle qualifiche dellache determineranno la griglia di partenza della gara ...Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche odierne, è già tempo di pensare alla domenica del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Le Mans ci at ...I risultati e la classifica delle qualifiche di Moto3 al GP di Francia 2022. Pole position per Denis Foggia, che firma il miglior tempo in 1:41.621 davanti a Tatsuki Suzuki di 151 millesimi e a Jaume ...