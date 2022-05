L' auto si schianta contro un albero | morto un ragazzo di 28 anni La tragedia nella notte

(Di sabato 14 maggio 2022) VO (PADOVA) - Incidente stradale mortale sta, sabato 14 maggio 2022, intorno alle 4 in via Marconi a Vo , in provincia di Padova. Un cittadino romeno di 28, C onstantin Batalin Bostan, ...

Advertising

GiornaleVicenza : Tragico incidente nel #Padovano: è morto un giovane residente ad #Agugliaro - mattinodipadova : Auto esce di strada sui Colli e si schianta contro un albero. Muore ragazzo di 28 anni - PCagnan : Auto esce di strada sui Colli e si schianta contro un albero. Muore ragazzo di 28 anni - iltirreno : Dramma a Pistoia, operato d’urgenza il collega infermiere che era al suo fianco: la figlia ventenne è ricoverata in… - bassairpinia : CESINALI. Incidente all’alba, 24 enne si schianta con auto contro un muro. - -

LA NAZIONE

VO (PADOVA) - Incidente stradale mortale stanotte, sabato 14 maggio 2022, intorno alle 4 in via Marconi a Vo , in provincia di Padova. Un cittadino romeno di 28 anni, C onstantin Batalin Bostan, ...Un giovane di 28 anni, B. C., residente ad Agugliaro, è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto a Vo', in provincia di Padova, lungo la strada dei Colli, in via Marconi. Si schianta in macchina contro il guard-rail. Infermiere del San Jacopo muore a 56 anni Nell'altra auto coinvolta, che viaggiava in direzione Firenze, i quattro occupanti feriti sono stati ricoverati due all'ospedale di Cisanello, e altri due all'ospedale di Livorno Secondo quanto emerso ...Un'auto Tesla si è schiantata a 70 mph in un centro congressi a Columbus, Ohio, il filmato dell'incidente mostra. Il conducente della Tesla 3 del 2020 si ...