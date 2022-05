Il Pd getta la maschera | vuole l’ammucchiata con Renzi | Calenda e Berlusconi per fare Draghi premier a vita

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 maggio 2022) Giorgio Gori almeno lo dice senza nascondersi: “Grazie a Dio oggiil “dittatore” se ne frega di Conte e Salvini. Ma dopo?”, scrive il sindaco di Bergamo. Gori scrive di Conte che “far saltare l’alleanza occidentale non mandando più armi in Ucraina”, lasciando trasparire una visione piuttosto categorica del mondo, come se per salvare l’alleanza occidentale bisognasse pedissequamente eseguire gli ordini senza un briciolo di identità e di opinioni. Ma quella che Gori chiama “dittatura del sofismo” di Conte è la solita solfa di chi in questa guerra non ha ancora dismesso la postura con l’elmetto, nonostante il riposizionamento (almeno a parole) die del segretario del Pd Enrico Letta. Gori insiste, pigia con “l’aggredito si dovrebbe difendere con moderazione in modo da non infastidire più di tanto l’aggressore”, con “le ...