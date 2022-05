Il Modena vince la Supercoppa di Serie C 2022

(Di sabato 14 maggio 2022) . Termina 0-2 al Druso tra il Sudtirol e la squadra di mister Tesser. Primo tempo a reti inviolate, nonostante i biancorossi abbiano dominato nei confronti dei canarini, gestendo il gioco e arrivando alla conclusione in più occasioni. Al 13esimo Casiraghi sfiora il vantaggio con una grande conclusione in porta, poi il flipper in area piccola in cui Gagno mette i guantoni. Sul finale, altre due occasioni per gli uomini di Javorcic: quella più clamorosa al 39esimo grazie al tiro da fuori area di H’Maidat. Il legno vieta il vantaggio ai padroni di casa, si resta sullo 0-0. Cambia il registro ad inizio ripresa. Gli uomini di Tesser trovano prima la rete del vantaggio al 50’ con Bonfanti. L’attaccante numero 9 recupera palla ed entra in area: tiro all’incrocio dei pali imprendibile per Poluzzi. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Scarsella. Il centrocampista gialloblù ...

