È morto Valerio Onida, l’ex presidente della Corte Costituzionale si è spento a 86 anni (Di sabato 14 maggio 2022) È morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale e per nove anni giudice della stessa Consulta. Il costituzionalista si è spento all’età di 86 anni. Lo riporta il Corriera della Sera. Professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009, lascia cinque figli e sei nipoti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) È, exe per novegiudicestessa Consulta. Il costituzionalista si èall’età di 86. Lo riporta il CorrieraSera. Professore ordinario di Dirittoall’Università degli Studi di Milano dal 1983 al 2009, lascia cinque figli e sei nipoti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

