Classifica ATP | Matteo Berrettini ha perso altre 2 posizioni E al Roland Garros è probabile l’uscita dalla top10

(Di sabato 14 maggio 2022) Con la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Madrid lunedì 9 maggio era stato rilasciato il ranking mondiale aggiornato: rispetto alla settimana precedente avevadueed era risultato ottavo, il quale, però, non giocando a Roma, haulteriori 90 punti eddue. L’azzurro, infatti, verrà scavalcato lunedì 16 maggio da Casper Ruud (Norvegia) e Felix Auger-Aliassime (Canada), ritrovandosi al decimo posto alla vigilia dei tornei di Ginevra e Lione (di categoria 250) e poi del(2000 punti in palio). L’azzurro, la cui partecipazione al torneo francese dello Slam è in forte dubbio, ha però un margine di 450 punti sull’11°to, il britannico ...

Il Masters 1000 di Roma è giunto alle sua battute conclusive, oggi si disputeranno le semifinali e domani conosceremo chi alzerà al cielo il trofeo sulla terra rossa della capitale.