Le parole del presidente FIT Angelo Binaghi durante la conferenza stampa di presentazione dell'Italy Major Premier Padel. "Oggi – ha detto – è un giorno storico: la nostra Federazione inizia a organizzare una grande manifestazione anche nel padel". "Entro fine anno ci sarà un'assemblea statutaria per cambiare il marchio e forse anche il nome"

