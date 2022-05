Bagnaia pole davanti a Miller in MotoGP a Le Mans (Di sabato 14 maggio 2022) Sarà Francesco Bagnaia (Ducati) a partire in prima posizione nel GP della classe regina a due ruote a Le Mans nella corsa di domani. Dietro di lui il compagno di squadra Jack Miller, distante dal pole.man di 69 millesimi. In terza posizione Aleix Espargaro. Un po’ di delusione per il leader della classifica Fabio Quartararo, che partirà dalla quarta posizione. Bagnaia primo al termine della Q2 Nella Q1 chiude in prima posizione Jorge Martin (Pramaca Racing), che ferma i cronometri sul tempo di 1’30.804. Dietro di lui, in seconda posizione, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), che completa il suo miglior giro con un distacco di 129 millesimi dal pilota spagnolo. Fuori dalla Q2, invece, sia Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), fuori per soli 7 millesimi, che Vinales (Aprilia Racing), rispettivamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Sarà Francesco(Ducati) a partire in prima posizione nel GP della classe regina a due ruote a Lenella corsa di domani. Dietro di lui il compagno di squadra Jack, distante dal.man di 69 millesimi. In terza posizione Aleix Espargaro. Un po’ di delusione per il leader della classifica Fabio Quartararo, che partirà dalla quarta posizione.primo al termine della Q2 Nella Q1 chiude in prima posizione Jorge Martin (Pramaca Racing), che ferma i cronometri sul tempo di 1’30.804. Dietro di lui, in seconda posizione, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), che completa il suo miglior giro con un distacco di 129 millesimi dal pilota spagnolo. Fuori dalla Q2, invece, sia Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), fuori per soli 7 millesimi, che Vinales (Aprilia Racing), rispettivamente ...

