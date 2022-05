Vettel talk show | le dichiarazioni del pilota sulla F1

(Di venerdì 13 maggio 2022) Sebastianospite di unnel Regno Unito parla di ambiente, di sostenibilità e degli interrogativi che lo accompagnano nello svolgere il mestiere del. Lucidità mentale, tenacia e forza fisica sono essenziali per chi vuole far parte del Motorsport, perchè la pressione sarà sempre presente per tutta la stagione. Saper gestire le proprie emozioni e riuscire a rimanere sul pezzo quando le cose non vanno come dovrebbero è la vera benzina per i piloti. Sebastian ha ribadito che la Formula 1 è un mondo a sé e lo si deve amare alla follia per potersi divertire in gara. Milton Keynes: la Red Bull ha i conti a posto: la Motorsport deve cambiare regime sull’ambiente Al BBC Question Time Sebastiansi è ...

Advertising

motorboxcom : #F1 Sebastian Vettel è stato ospite del talk show @bbcquestiontime affrontando molti temi scomodi, tra cui quello d… -

Autosprint.it

PILOTA AMBIENTALISTA Negli ultimi anni, Sebastianè apparso sempre più attento alle tematiche ambientali . Ad esempio, nel weekend del GP Miami ... Ieri è stato ospite delshow della BBC ...Ambiente, sostenibilità, dipendenza energetica. I temi sono dae le strade sul futuro sono scelte politiche. Temi e risposte sui quali Sebastiannon si sottrae da tempo . Ha svelato impegno sulla materia e, al BBC Question Time, si è ritrovato a ... Vettel si interroga: "Correre in F1 è la cosa giusta" Sebastian Vettel, Question Time BBC. Fonte ... Il pilota dell’Aston Martin ha affrontato una varietà di argomenti durante il talk show della giornalista Fiona Bruce, partendo dalla Brexit sino ad ...Sebastian Vettel says he regularly questions his position in Formula 1 as his status as a racer makes him a hypocrite when it comes to pushing for energy solutions. The Aston Martin driver has ...