"Una voragine, qualcosa di rotto in me": Maneskin, Victoria De Angelis svela il suo dramma più intimo (Di venerdì 13 maggio 2022) "C'era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo": Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, si è confessata in un'intervista col settimanale del Corriere della Sera, 7. La musicista 22enne ha detto però di essersi salvata: "Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia, agli amici. Ma è da sola che impari a gestire certe voragini". Certo, come lei stessa ha rivelato, la musica è stata fondamentale: suonare l'ha aiutata a non farsi dominare dalle sue paure. I primi attacchi di panico, ha raccontato a Elle, sono arrivati dopo la morte della mamma nel 2015. Il gruppo che ha scalato le classifiche nazionali e internazionali è stato fondato proprio da lei, Victoria. Tutto inizia quando lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) "C'eradiin me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo":De, bassista dei, si è confessata in un'intervista col settimanale del Corriere della Sera, 7. La musicista 22enne ha detto però di essersi salvata: "Ne sono uscita grazie a una terapia, alla famiglia, agli amici. Ma è da sola che impari a gestire certe voragini". Certo, come lei stessa ha rivelato, la musica è stata fondamentale: suonare l'ha aiutata a non farsi dominare dalle sue paure. I primi attacchi di panico, ha raccontato a Elle, sono arrivati dopo la morte della mamma nel 2015. Il gruppo che ha scalato le classifiche nazionali e internazionali è stato fondato proprio da lei,. Tutto inizia quando lei ...

cek20161 : @ilgiornale Ancora con gli aiuti al sud ?son 100 anni che si buttano i soldi ..cos’è un altro stato ? Con tutti i s… - laIeggemorale : “Manuel osserva il pavimento che lo ha condotto alla felicità e riflette che nonostante sia costruito al di sopra d… - AvvocatoAtomico : @PiergiorgioCro3 @stebaraz @ErranteItaliano Certo. Motivo per cui continua a fingere che il settore rinnovabile non… - eleonocis : @preponsmilee madonna una voragine ci sarà in via Roma - FrancisiLavinia : @StefanoPutinati L’abisso stesso in cui è sprofondato. Una voragine. -