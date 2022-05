Twitter, clamorosa retromarcia di Musk: “Accordo per acquisto sospeso” (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – clamorosa retromarcia di Elon Musk: Accordo per l’acquisto di Twitter “temporaneamente sospeso”. A scriverlo, in un tweet, è lo stesso fondatore di Tesla. Il motivo dell’improvviso stop? Sarebbe legato alla ricezione di “dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. Una battuta di arresto che, come riportato da Bloomberg, ha fatto improvvisamente crollare dell’11% le azioni di Twitter nel pre-market. Al contrario, dopo il cinguettio di Musk, le azioni di Tesla sono salite del 4,9%. Twitter, Elon Musk sospende Accordo acquisto. Mossa astuta? Astuta mossa, dunque, o c’è dell’altro? Non è chiaro, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag –di Elonper l’di“temporaneamente”. A scriverlo, in un tweet, è lo stesso fondatore di Tesla. Il motivo dell’improvviso stop? Sarebbe legato alla ricezione di “dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. Una battuta di arresto che, come riportato da Bloomberg, ha fatto improvvisamente crollare dell’11% le azioni dinel pre-market. Al contrario, dopo il cinguettio di, le azioni di Tesla sono salite del 4,9%., Elonsospende. Mossa astuta? Astuta mossa, dunque, o c’è dell’altro? Non è chiaro, ...

