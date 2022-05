Tinder contro Google, è guerra aperta sul web: l’app di incontri infuriata con la grande “G” (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ guerra aperta fra Tinder e Google. Nel dettaglio, la casa madre che si “nasconde” dietro all’applicazione di incontri più famosa al mondo, ovvero Match e OkCupid (conosciuta come Match Group), ha denunciato Google per l’imposizione del proprio sistema di pagamento sulle stesse app che si trovano sul Google Play Store, pena l’estromissione dallo stesso negozio. Tinder vs Google, 11/5/2022 – Computermagazine.itStando a quanto sottolineato da Match Group, ci si trova di fronte a un caso di “abuso di potere, promesse non mantenute e manipolazione dei mercati”, ovvero, la creazione di un monopolio. Secondo Match Group: “Il requisito di Google elimina la scelta dell’utente sulle app Match Group e aumenta ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) E’fra. Nel dettaglio, la casa madre che si “nasconde” dietro allicazione dipiù famosa al mondo, ovvero Match e OkCupid (conosciuta come Match Group), ha denunciatoper l’imposizione del proprio sistema di pagamento sulle stesse app che si trovano sulPlay Store, pena l’estromissione dallo stesso negozio.vs, 11/5/2022 – Computermagazine.itStando a quanto sottolineato da Match Group, ci si trova di fronte a un caso di “abuso di potere, promesse non mantenute e manipolazione dei mercati”, ovvero, la creazione di un monopolio. Secondo Match Group: “Il requisito dielimina la scelta dell’utente sulle app Match Group e aumenta ...

