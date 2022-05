Terremoto a Firenze | scossa avvertita anche a Siena e Prato | gente in strada Epicentro a Impruneta

Advertising

DarioNardella : Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la… - DarioNardella : Scossa di #terremoto m3.7 a 8km di profondità epicentro #Ferrone (#Firenze) . Sale operative Protezione civile alle… - EugenioGiani : Nuova scossa di #terremoto in provincia di Firenze di magnitudo tra 3.5 e 4.0. Con la sala regionale della… - LPincia : RT @Wendy65872240: Ragazzi!!!! Fortissimo #terremoto!!!! ?????????????? #Firenze - knightseok : RT @DarioNardella: Aggiornamento #terremoto #firenze L'epicentro è stato a 3 km a sud ovest di #Impruneta, a 8 km di profondità, e la mg è… -

Una forte scossa disi è verificata aalle 23,12. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città. La scossa, al vaglio degli esperti, è al momento ...AGI - Una scossa dial momento valutata fra magnutudo 3.5 e 4 si è verificata ae provincia alle 23.12. Al momento sono in corso verifiche. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti ...Forte scossa di terremoto in Toscana alle 23.12 con epicentro Impruneta. La magnitudo è di 3.7 gradi Richterm Un boato ha fatto sobbalzare la popolazione di Firenze e dintorni. Molte ...La terra trema ancora nel fiorentino. E’ stata di magnitudo 3.7 la scossa di terremoto registrata questa sera, alle 23:12, in provincia di Firenze, a una profondità di otto chilometri. E’ quanto si ...