Summertime | la quarta stagione si farà solo ad una condizione?

Dal trailer all'annuncio degli autori, i telespettatori hanno appreso che la terza stagione di Summertime è stata l'ultima. Tuttavia, emergono diversi dubbi sul finale della serie che, a parere di molti, sarebbe piuttosto aperto. Non a caso, i due protagonisti della serie si sono lasciati pur amandosi, e gli altri personaggi principali non hanno avuto una vera e propria svolta. Qualcuno suppone che possa esserci una quarta stagione e pare proprio aver ragione. Sta di fatto che ci sarebbe una condizione. Summertime: il destino dei protagonisti La terza stagione di Summertime ha lasciato un po' l'amaro in bocca agli appassionati. In molti si aspettavano di scoprire i destini dei protagonisti, riguardo al loro rapporto di amicizia, di lavoro e di ...

