Stati Uniti, incredibile incidente stradale in Ohio: in camion sbanda e colpisce un'auto a bordo strada. I mezzi prendono fuoco (Di venerdì 13 maggio 2022) incredibile incidente in autostrada in Ohio, negli Stati Uniti: i mezzi prendono fuoco. Un camion ha sbandato e ha colpito una vettura di un dipendente dei trasporti che era a bordo strada e all'impatto dei due veicoli scoppia immediatamente un incendio. L'auto con a bordo un dipendente dell'Ohio Department of Transportation è stato colpito lungo la I-77 nella contea di Summit, in Ohio. È stato portato in un ospedale locale e attualmente è in cura con ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Questo è l'82esimo equipaggio Odot colpito quest'anno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

