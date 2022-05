L’America non teme l’Atomica (Di venerdì 13 maggio 2022) Il dossier della Cia: il Cremlino ha sottovalutato Kiev, ma non pensa di usare le armi nucleari. Finché Mosca avanza, impossibile il negoziato. Il nemico più insidioso resta ancora la Cina Leggi su lastampa (Di venerdì 13 maggio 2022) Il dossier della Cia: il Cremlino ha sottovalutato Kiev, ma non pensa di usare le armi nucleari. Finché Mosca avanza, impossibile il negoziato. Il nemico più insidioso resta ancora la Cina

Advertising

LauraClaraCianc : @Guido44895392 'Perchè l' America non ha paura dell' atomica'?...perchè non ne ha mai assaggiata una... - ilballodidamia : RT @nigritha_: l'america è stata una grande opportunità per loro, per la loro crescita per l'improvement dei sound e delle sfumature musica… - CekkmeisterGame : RT @echecazzo74: Svegliaaaaaa, ancora non l'avete capito che l'America vuole la terza guerra mondiale colpendo la Russia tramite l'Europa?… - PulciniRemo : L'America non teme l'Atomica - La Stampa - ludovicaaaaaa_ : RT @nigritha_: l'america è stata una grande opportunità per loro, per la loro crescita per l'improvement dei sound e delle sfumature musica… -