Kharkiv, la città ucraina è sfinita dalla guerra, ma è libera: «Ora guideremo la rinascita» (Di venerdì 13 maggio 2022) La città ucraina è sconvolta dai danni e dal tributo di vite che ha dovuto pagare: «Sembriamo tutti zombie». Ma ora i militari puntano a respingere i russi fin oltre il confine. E la gente sta tornando Leggi su corriere (Di venerdì 13 maggio 2022) Laè sconvolta dai danni e dal tributo di vite che ha dovuto pagare: «Sembriamo tutti zombie». Ma ora i militari puntano a respingere i russi fin oltre il confine. E la gente sta tornando

