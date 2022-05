Il mistero di Toano e quel terribile sospetto | Giuseppe Pedrazzini ucciso proprio da loro?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 13 maggio 2022) E’ avvolta nella morte di, l’agricoltore 77enne che è stato ritrovato senza vita in un pozzo non distante dalla sua abitazione di, un piccolo comune di circa 4.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia. Il cadavere del pensionato è stato scoperto grazie all’intervento di un cane molecolare del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Bologna. Come accennato, il corpo senza vita disi trovava all’interno del pozzo, a ben cinque metri di profondità. Fin dalle prime indagini, le forze dell’ordine e il magistrato hanno capito chenon era morto per una tragica fatalità. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il 77enne sarebbe statoe gettato nel pozzo. Ma da chi? I ...