IL CORO VIADELCANTO TORNA CON DUE CONCERTI DI PRIMAVERA

(Di venerdì 13 maggio 2022) La formazione milanese eseguirà a cappella una raffinata selezione di madrigali e brani contemporanei a Tradate sabato 14 maggio, alle 17, nel Santuario del Santo Crocefisso, in via Crocefisso a Milano lunedì 16 maggio alle 20,30 nella splendida chiesa di San Bernardino alle Monache, in via Lanzone, 13 Milano, 13 maggio – Ilmilanesedopo due anni di sosta per l’emergenza pandemica,a incontrare il suo pubblico in due spettacoli a ingresso libero a metà maggio: il primo si terrà a Tradate sabato 14 maggio, alle 17, nel Santuario del Santo Crocefisso, in via Crocefisso; nel cuore di Milano la replica milanese, fissata per lunedì 16 maggio alle 20,30 nella splendida cornice di San Bernardino alle Monache, in via Lanzone, 13 . Lo spettacolo di Tradate fa parte del progetto “Ti ascolto: non sentirti solo”, ...