(Di venerdì 13 maggio 2022) Gioda pochi istanti è uscito per Capitol Records Italy con il”, una ballad da cantautore pop, una canzone di luce, di immagini, di colori, prodotta da TOM. “” – come suggerisce lo stesso autore – è una canzone per tutte le persone che padroneggiano la propria solitudine e la mutano in opere d’arte. “Persone taciturne come un dipinto, che frequentano il mare e si sfogano con il tramonto. Persone che quando ci sono non si sentono, ma quando mancano si sente. Volevo tornare alla musica, come tornerebbe Edward, in mezzo a tutti ma guardando il mare, seduto in disparte”. Con “”, entriamo nel mondo di Gio, cantautore pop, artista poliedrico, pensatore, scrittore e performer. Un mondo che può sembrare ...

Hopper, il nuovo singolo di Gio Evan: testo e significato Gio Evan è tornato da pochi istanti in radio e in digitale con il nuovo singolo "Hopper": ecco testo e significato del brano Gio Evan da pochi istanti è uscito per Capitol Records Italy con il nuovo ...