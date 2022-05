(Di venerdì 13 maggio 2022) Iisti del DPcontinuano a regalare spettacolo archiviando il secondo round del(montepremi 2 milioni di dollari). Dopo 36 buche la classifica è ancora estremamente corta e vede alcon lo score di -8 (134 colpi) il terzetto composto dal tedescoe dagliSam Horsfield e Dale Whitnell. Per Shmid ben 44 posizioni recuperate grazie al superbo -7 di giornata . Sul percorso par 71 del Rinkven InternationalClub di Antwerp (Belgio) in quarta posizione con il punteggio di -7 troviamo il portoghese Ricardo Santos e l’inglese Richard Mansell che vantano una lunghezza di margine sul gruppone che chiude la top ten. In sesta piazza a -6 figurano infatti il sudafricano ...

GiornaleLORA : GOLF PGA Tour: AT&T Byron Nelson, con F. Molinari c’è anche Scheffler DP World Tour: sei azzurri al Soudal Open, vi… - FederGolf : ?? Soudal Open ??? 12-15 maggio ? Rinkven International Golf Club, Anversa ???? Sei gli azzurri in gara: #Migliozzi,… - zazoomblog : Golf il DP World Tour torna in Belgio con il Soudal Open. Sei azzurri presenti - #World #torna #Belgio #Soudal… -

OA Sport

... tornei dia scopo benefico. Un impegno e una missione mai venute meno. I 30 anni saranno celebrati insieme ai campioni di tanti sport per la tradizionale partita di calcioSTARS FOOTBALL ...I golfisti del DPTour si ritrovano in Belgio per darsi battaglia nel Soudal Open (montepremi 2 milioni di dollari). Al termine del primo round a guidare la leaderboard con lo score di - 6 (65 colpi) troviamo un ... Golf, DP World Tour 2022: Matti Schmid agguanta gli inglesi al comando del Soudal Open. Restano in alto Laporta ed Edoardo Molinari I golfisti del DP World Tour continuano a regalare spettacolo archiviando ... Sul percorso par 71 del Rinkven International Golf Club di Antwerp (Belgio) in quarta posizione con il punteggio di -7 ...I golfisti del DP World Tour si ritrovano in Belgio per darsi battaglia nel ... Sul percorso par 71 del Rinkven International Golf Club di Antwerp (Belgio) chiudono la top ten con -4 l’inglese Paul ...