Eurovision 2022 seconda semifinale: Achille Lauro eliminato e il super duetto Mika-Laura Pausini (Di venerdì 13 maggio 2022) Un’altra serata di spettacolo colorato e veloce. Un’altra notte di musica senza pause inutili in diretta dal Pala Olimpico di Torino. La seconda semifinale dell’Eurovision 2022 ci lascia con un po’ di amaro in bocca, però. Perché i verdetti, che hanno stabilito chi andrà in finale domani sera, non ci soddisfano del tutto. A cominciare dall’eliminazione di Achille Lauro, che gareggiava sotto la bandiera di San Marino. Ci hanno pensato Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini a riportare il sorriso. Con un belletto ironico e divertente il primo. Un duetto da pelle d’oca i secondi. Cosa resta della seconda semifinale dell’Eurovision 2022? L’eliminazione ... Leggi su amica (Di venerdì 13 maggio 2022) Un’altra serata di spettacolo colorato e veloce. Un’altra notte di musica senza pause inutili in diretta dal Pala Olimpico di Torino. Ladell’ci lascia con un po’ di amaro in bocca, però. Perché i verdetti, che hanno stabilito chi andrà in finale domani sera, non ci soddisfano del tutto. A cominciare dall’eliminazione di, che gareggiava sotto la bandiera di San Marino. Ci hanno pensato Alessandro Cattelan,a riportare il sorriso. Con un belletto ironico e divertente il primo. Unda pelle d’oca i secondi. Cosa resta delladell’? L’eliminazione ...

Advertising

RaiUno : Unico grande amore ???? All’#Eurovision2022 @ilvolo L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - WARNERMUSICIT : Stasera @AchilleIDOL in gara per la seconda semifinale all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano 'STRI… - wwgxia : RT @vivilacosiah_: 13 maggio 2022, Mahmood e Blanco, i candidati italiani all’Eurovision girano sul monopattino per Torino, cantando canzon… - ItaliaStartUp_ : Eurovision Song Contest 2022, i momenti migliori della seconda semifinale -