Erdogan: "No a Finlandia e Svezia nella Nato" (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Turchia, Paese Nato, "non è favorevole" a Finlandia e Svezia nell'Alleanza, mentre i due Paesi appaiono sempre più vicini all'adesione. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi riguardo Svezia e Finlandia, ma non abbiamo un'opinione favorevole", ha detto Erdogan in dichiarazioni riportate da Hurriyet. "Non abbiamo un'opinione positiva", ha insistito parlando con i giornalisti dopo le preghiere del venerdì a Istanbul. "I Paesi scandinavi – ha aggiunto, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche". L'articolo proviene da Italia Sera.

