Draghi | “Vogliamo Sud protagonista” Sarà l’hub energetico del Mediterraneo

Roma, 13 mag – Mario Draghi annuncia che il Sud Sarà l'hub energetico del Mediterraneo: confermato che i rigassificatori saranno installati nel Mezzogiorno. "Vogliamo Sud protagonista, stop a pigri pregiudizi": il premier rilancia il ruolo chiave del Meridione. E lo fa a "Verso Sud", il forum Ambrosetti di Sorrento promosso dal ministro per il Sud Mara Carfagna. Draghi rilancia il Sud, Sarà l'hub energetico del Mediterraneo "Dalla formazione di questo governo, il Sud è al centro dell'azione dell'esecutivo, delle nostre politiche di rilancio del Paese". Lo afferma Draghi intervenendo a "Verso Sud". "Vogliamo che il Mezzogiorno torni ad avere la ...

