Domenica sciopero dei treni in Lombardia. Trenord: non mettetevi in viaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Disagi in vista A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord Domenica 15 maggio, per l’intera giornata in Lombardia si prevedono forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 13 maggio 2022) Disagi in vista A causa di unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di15 maggio, per l’intera giornata insi prevedono forti ripercussioni sulla circolazione deiregionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Advertising

EmyB26025260 : Domenica è previsto uno sciopero dei treni da parte di Trenord ?? - Ale_De_Chirico : Sciopero treni domenica, disagi per chi viaggia - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Domenica sciopero Trenord, l’azienda: “Non mettetevi in viaggio' - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Domenica sciopero Trenord, l'azienda sconsiglia di mettersi in viaggio - vco24news : Domenica sciopero Trenord, l'azienda sconsiglia di mettersi in viaggio -