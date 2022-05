Damiano (in stampelle) attacca Putin e definisce “paraculo” chi resta neutrale (Di venerdì 13 maggio 2022) Le stampelle servono per reggersi vista la caviglia slogata a Londra: “È successo ieri mentre giravamo il videoclip di Supermodel”, spiega Damiano David, frontman dei Maneskin, che domani sera si esibiranno all’Eurovision Song Contest con il loro nuovo singolo. “Siamo molto eccitati per come suona. E come l’Eurovision è stato per noi l’inizio di un nuovo capitolo così questo singolo è l’inizio della nuova musica che verrà per noi”. “Stringerò i denti – aggiunge la star della band – ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva”. Tornano a cantare nella competizione che ha consacrato il loro successo internazionale dopo Sanremo: “L’Esc è stato l’inizio di un nuovo capitolo della nostra carriera. Speriamo che il vincitore di quest’anno sia più fortunato di noi. La cosa più importante è portare autenticità. Fatto quello, non conta dove ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Leservono per reggersi vista la caviglia slogata a Londra: “È successo ieri mentre giravamo il videoclip di Supermodel”, spiegaDavid, frontman dei Maneskin, che domani sera si esibiranno all’Eurovision Song Contest con il loro nuovo singolo. “Siamo molto eccitati per come suona. E come l’Eurovision è stato per noi l’inizio di un nuovo capitolo così questo singolo è l’inizio della nuova musica che verrà per noi”. “Stringerò i denti – aggiunge la star della band – ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva”. Tornano a cantare nella competizione che ha consacrato il loro successo internazionale dopo Sanremo: “L’Esc è stato l’inizio di un nuovo capitolo della nostra carriera. Speriamo che il vincitore di quest’anno sia più fortunato di noi. La cosa più importante è portare autenticità. Fatto quello, non conta dove ...

