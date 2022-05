Covid in Corea del Nord, la previsione di Matteo Bassetti: “Si rischia la catastrofe” (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo due anni di regole ferree, in tutto il mondo le restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19 si stanno man mano indebolendo. Questo grazie anche alla campagna vaccinale, che nella stra maggioranza dei casi ha portato alla così detta immunità di gregge. Tutto ciò però non significa che il virus è stato sconfitto, ma che bisogna imparare a conviverci. I casi di positività, infatti, sono ancora molti e ad esempio in Corea del Nord la situazione sembra essere decisamente grave come nel 2020. Su questa storia è intervenuto via Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti. Vediamo insieme le sue parole.



La Corea del Nord ha comunicato il decesso di sei persone dopo che ieri, 12 Maggio 2022, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione ...

