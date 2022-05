Così prende forma il piano (comune) dell’Ue per la Difesa (Di venerdì 13 maggio 2022) Investire nel settore della Difesa con una centrale unica d’acquisto per le attrezzature militari e una strategia comune. È questo l’obiettivo dell’Unione europea, ormai da settimane alle prese con l’effetto domino scatenato dalla guerra in Ucraina. Oltre all’approvvigionamento energetico, che in tempi brevi dovrà risultare indipendente dai canali russi (o almeno, questa è la speranza), InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 13 maggio 2022) Investire nel settore dellacon una centrale unica d’acquisto per le attrezzature militari e una strategia. È questo l’obiettivo dell’Unione europea, ormai da settimane alle prese con l’effetto domino scatenato dalla guerra in Ucraina. Oltre all’approvvigionamento energetico, che in tempi brevi dovrà risultare indipendente dai canali russi (o almeno, questa è la speranza), InsideOver.

