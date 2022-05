Canone Rai, non tutti lo sanno – è possibile un ottimo risparmio: ecco come (Di venerdì 13 maggio 2022) Per l’anno in corso vi è ancora la possibilità di risparmiare 45 euro ovvero il 50% dell’ammontare totale del Canone Rai. ecco la procedura per ottenere l’esenzione Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del pagamento del Canone Rai, dopo un lungo periodo di ‘silenzio’ legato al fatto che non vi sono state sostanziali L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 13 maggio 2022) Per l’anno in corso vi è ancora la possibilità di risparmiare 45 euro ovvero il 50% dell’ammontare totale delRai.la procedura per ottenere l’esenzione Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del pagamento delRai, dopo un lungo periodo di ‘silenzio’ legato al fatto che non vi sono state sostanziali L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

xposeidone : RT @MarziaLoreti: 300 euro per il canone #Rai maggioranza nominata @pdnetwork ?allora mi deve dare informazioni vere,non quelle che gradite… - bodyzen52 : Non esiste proprio! ?? - kiara86769608 : RT @umanesimo: Sintetizzate in un massimo di due parole il vostro pensiero rispetto alle voci che parlano di un aumento del canone Rai che… - MarziaLoreti : 300 euro per il canone #Rai maggioranza nominata @pdnetwork ?allora mi deve dare informazioni vere,non quelle che g… - GiannettiMarco : RT @romait_it: Canone Rai, se ne va dalla bolletta ma torna con super rincaro (forse 300 euro) - -