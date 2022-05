Ascolti Tv analisi 12 maggio 2022: Mika, Cattelan e Pausini rifanno il botto. E dopo Vespa e Zelensky battono Costanzo. Talk: Vityazeva incide più di Letta e Conte (Di venerdì 13 maggio 2022) Ascolti al Top: su Rai1 “Eurovision Song Contest” a 5,538 milioni e 27,7%; Tg1 a 4,245 milioni e 24,3%. L’anteprima di “ESC” (3,876 milioni e 20,1%) batte di misura “Striscia la Notizia” (3,854 milioni e 18,54%) A riposo Don Matteo, nella seconda serata di Eurovision Song Contest – giovedì 12 maggio 2022 – è andato fuori Achille Lauro, che concorreva per San Marino. La kermesse canora su Rai1 ha affrontato la prima tv della commedia Un figlio di nome Erasmus su Canale5. Viale Mazzini ha proposto poi un film su Rai2 (Il giustiziere della notte) ed uno su Rai3 (The Tomorrow man). dopo ESC, su Rai1, da Bruno Vespa è stato ospite Volodymyr Zelensky, mentre la guerra in Ucraina è rimasta l’argomento chiave dei due Talk di prima serata de ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 13 maggio 2022)al Top: su Rai1 “Eurovision Songst” a 5,538 milioni e 27,7%; Tg1 a 4,245 milioni e 24,3%. L’anteprima di “ESC” (3,876 milioni e 20,1%) batte di misura “Striscia la Notizia” (3,854 milioni e 18,54%) A riposo Don Matteo, nella seconda serata di Eurovision Songst – giovedì 12– è andato fuori Achille Lauro, che concorreva per San Marino. La kermesse canora su Rai1 ha affrontato la prima tv della commedia Un figlio di nome Erasmus su Canale5. Viale Mazzini ha proposto poi un film su Rai2 (Il giustiziere della notte) ed uno su Rai3 (The Tomorrow man).ESC, su Rai1, da Brunoè stato ospite Volodymyr, mentre la guerra in Ucraina è rimasta l’argomento chiave dei duedi prima serata de ...

