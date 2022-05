Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri turbato dal bacio di Ida e Marco? (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta per concludersi anche questa settimana di Uomini e Donne e, nell'appuntamento di giovedì 12 maggio, si è dato spazio anche a Ida Platano. La dama siciliana attualmente sta uscendo con Marco, per cui i due sono stati invitati al centro dello studio per aggiornare Maria De Filippi sull'andamento della loro conoscenza. Sono trapelati dei dettagli decisamente interessanti. In realtà, il fatto che Marco e Ida siano usciti non ha sorpreso nessuno poiché, come detto da Gianni Sperti, sui social circolava un video di loro due. In questo video, però, la dama e il suo cavaliere sono stati pizzicati a scambiarsi un bacio all'interno di un locale. Ida non ha smentito, anzi ha raccontato dettagliatamente come sono andate le cose. Ad un certo punto l'attenzione è sviata su Riccardo, in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 12 maggio 2022) Sta per concludersi anche questa settimana die, nell'appuntamento di giovedì 12 maggio, si è dato spazio anche a Ida Platano. La dama siciliana attualmente sta uscendo con, per cui i due sono stati invitati al centro dello studio per aggiornare Maria De Filippi sull'andamento della loro conoscenza. Sono trapelati dei dettagli decisamente interessanti. In realtà, il fatto chee Ida siano usciti non ha sorpreso nessuno poiché, come detto da Gianni Sperti, sui social circolava un video di loro due. In questo video, però, la dama e il suo cavaliere sono stati pizzicati a scambiarsi unall'interno di un locale. Ida non ha smentito, anzi ha raccontato dettagliatamente come sono andate le cose. Ad un certo punto l'attenzione è sviata su, in ...

