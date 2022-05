**Ucraina: Letta, 'scenario non è cambiato, distruzione continua'** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "A me non sembra che lo scenario sia cambiato. E' lo stesso di due mesi fa, gli ucraini continuano ad essere oggetto di un'invasione ela comunità internazionale è impegnata a trovare una soluzione". Così Enrico Letta a Piazza Pulita su La7: "Come ha detto Draghi a Washington noi siamo impegnati in un percorso di pace che esiste perché l'Ucraina ha resistito e lo ha fatto grazie al sostegno europeo. Noi andiamo in Parlamento al dibattito con il premier Draghi con questo spirito". "L'unica cosa che dobbiamo evitare è quella di interpretare un cambiamento come legato a noi stessi. Siccome ci siamo stancati della guerra allora cambiamo atteggiamento. Ma i cambiamenti sono quelli che avvengono lì, avvengono rispetto ai morti, alla distruzione che è ancora in corso. Io vorrei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "A me non sembra che losia. E' lo stesso di due mesi fa, gli ucrainino ad essere oggetto di un'invasione ela comunità internazionale è impegnata a trovare una soluzione". Così Enricoa Piazza Pulita su La7: "Come ha detto Draghi a Washington noi siamo impegnati in un percorso di pace che esiste perché l'Ucraina ha resistito e lo ha fatto grazie al sostegno europeo. Noi andiamo in Parlamento al dibattito con il premier Draghi con questo spirito". "L'unica cosa che dobbiamo evitare è quella di interpretare un cambiamento come legato a noi stessi. Siccome ci siamo stancati della guerra allora cambiamo atteggiamento. Ma i cambiamenti sono quelli che avvengono lì, avvengono rispetto ai morti, allache è ancora in corso. Io vorrei ...

