"So perché è tutto finto". L'ex di Temptation Island smaschera Manuela e Luciano (Di giovedì 12 maggio 2022) Manuela e Luciano di Temptation Island, crisi finta per L'ex volto del reality show condotto da Filippo Bisciglia. I due si sono conosciuti e innamorati lo scorso anno, durante l'ultima edizione di "Temptation Island", in cui lei era entrata in coppia insieme al fidanzato Stefano Sirena e lui, invece, nei panni di tentatore. Luciano ha fatto di tutto per conquistare il cuore di Manuela, tanto da convincerla a lasciare il compagno. Durante l'ultima puntata, dopo una cena in riva la mare tra i due è scoppiato un lungo e appassionato bacio che ha segnato la fine della relazione tra Manuela e Stefano, oggi accusati di aver inscenato una crisi.

