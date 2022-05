Sinner-Krajinovic oggi: orario in chiaro, programma, tv, streaming ATP Roma 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) oggi, giovedì 12 maggio, Jannik Sinner scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2022. L’altoatesino, dopo aver battuto nel primo turno lo spagnolo Pedro Martinez, si è meritato l’accesso a questo turno battendo ieri sera nel derby tricolore Fabio Fognini. Una partita non bella dal punto di vista tecnico, ma decisamente intensa sotto il profilo emotivo. Entrambi i giocatori hanno fatto fatica a esprimere il loro miglior tennis e sono andati un po’ a sprazzi. Alla fine, è stato Jannik a prevalere e a giocarsi le sue chance nel terzo match in programma sul Centrale quest’oggi contro il serbo Filip Krajinovic. Un avversario che non ci si aspettava alla vigilia, dal momento che Krajinovic a sorpresa ha eliminato il russo Andrey ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022), giovedì 12 maggio, Jannikscenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. L’altoatesino, dopo aver battuto nel primo turno lo spagnolo Pedro Martinez, si è meritato l’accesso a questo turno battendo ieri sera nel derby tricolore Fabio Fognini. Una partita non bella dal punto di vista tecnico, ma decisamente intensa sotto il profilo emotivo. Entrambi i giocatori hanno fatto fatica a esprimere il loro miglior tennis e sono andati un po’ a sprazzi. Alla fine, è stato Jannik a prevalere e a giocarsi le sue chance nel terzo match insul Centrale quest’contro il serbo Filip. Un avversario che non ci si aspettava alla vigilia, dal momento chea sorpresa ha eliminato il russo Andrey ...

Advertising

WeAreTennisITA : VINCE SINNER ?? Il #DerbyDItalia del tennis viene vinto da Jannik, che gioca una partita con alti e bassi, come Fogn… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner batte Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali d'Italia in tre set (6-2, 3-6, 6-3), nel te… - zazoomblog : LIVE Sinner-Krajinovic ATP Roma 2022 in DIRETTA: orario e programma Canale20 occasione da sfruttare - #Sinner-Kraji… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner batte Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali d'Italia in tre set (6-2, 3-6, 6-3), nel tempo di… - ematr_86 : #Sinner giocherà domani dalle 14:40, giovedì 12 maggio, dal campo centrale del Foro Italico contro Krajinovic in di… -