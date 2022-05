‘Saranno Campioni’: Danilo Dennis Sollazzo, il nuovo fenomeno del tiro a segno sulle orme di Campriani (Di giovedì 12 maggio 2022) Danilo Dennis Sollazzo è la nuova stella del tiro a segno azzurro, specificamente nella carabina ad aria compressa 10 metri. Anche per questo motivo dagli addetti ai lavori è considerato il ‘nuovo Campriani’. Il campionissimo azzurro non solo è un modello da imitare per il giovane talento del Bel Paese, ma sarà al suo fianco nei prossimi anni in qualità di “Advisor strategico” per tutto il settore sportivo della UITS (Unione Italiana tiro a segno). Dunque un motivo in più per arricchirsi dei preziosi consigli di un grande patrimonio della disciplina e dello sport italiano in generale. Sollazzo, varesino di Casorate, è nato il 5 dicembre 2002 e appartiene al Centro Sportivo dei Carabinieri. Ha iniziato a sparare da ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)è la nuova stella delazzurro, specificamente nella carabina ad aria compressa 10 metri. Anche per questo motivo dagli addetti ai lavori è considerato il ‘’. Il campionissimo azzurro non solo è un modello da imitare per il giovane talento del Bel Paese, ma sarà al suo fianco nei prossimi anni in qualità di “Advisor strategico” per tutto il settore sportivo della UITS (Unione Italiana). Dunque un motivo in più per arricchirsi dei preziosi consigli di un grande patrimonio della disciplina e dello sport italiano in generale., varesino di Casorate, è nato il 5 dicembre 2002 e appartiene al Centro Sportivo dei Carabinieri. Ha iniziato a sparare da ...

