Roma vs Venezia: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 12 maggio 2022) Sabato 14 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico si affrontano Roma vs Venezia. Ultima partita della stagione in casa per i giallorossi. Venezia ancora non retrocesso matematicamente. Roma vs Venezia: da dove iniziamo Roma I giallorossi vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0. Partita segnata dall’episodio iniziale, ma che tuttavia evidenzia lo stato di stanchezza fisica e mentale dovuta al numero di partite giocate. Importante capitalizzare il massimo dalla sfida con il Venezia che nel girone d’andata vinsero con rocambolesco 3-2. Aperto il settore ospiti all’Olimpico, sold out anche sabato. La vittoria in campionato alla squadra di Mourinho manca da 4 gare, ma la strada per l’Europa resta aperta, e non solo per la finale di Conference da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 12 maggio 2022) Sabato 14 maggio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico si affrontanovs. Ultima partita della stagione in casa per i giallorossi.ancora non retrocesso matematicamente.vs: da dove iniziamoI giallorossi vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0. Partita segnata dall’episodio iniziale, ma che tuttavia evidenzia lo stato di stanchezza fisica e mentale dovuta al numero di partite giocate. Importante capitalizzare il massimo dalla sfida con ilche nel girone d’andata vinsero con rocambolesco 3-2. Aperto il settore ospiti all’Olimpico, sold out anche sabato. La vittoria in campionato alla squadra di Mourinho manca da 4 gare, ma la strada per l’Europa resta aperta, e non solo per la finale di Conference da ...

Advertising

pisto_gol : Dopo il rigore inventato da Marinelli in Venezia-Bologna, quello sognato dal Var Banti e concesso da Guida in Fiore… - OfficialASRoma : Grazie per il sostegno, anche di lunedì ???? ??? Ci vediamo sabato sera all'Olimpico per Roma-Venezia #ASRoma - Radio3tweet : È un Dracula molto curioso, quello raccontato da Chiara Valerio. Lui vive a Roma, la città eterna, mentre la sua in… - namvxreflection : RT @namJOONemesi: MOOTS DI TWITTER Siete di Roma e siete statx in gita alla biennale di Venezia ? Bene I NEED YOUR HELP devo ritrovare un… - namJOONemesi : MOOTS DI TWITTER Siete di Roma e siete statx in gita alla biennale di Venezia ? Bene I NEED YOUR HELP devo ritrov… -