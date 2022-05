Rinnovo Perisic, l’Inter e il croato cercano un punto d’incontro: i dettagli (Di giovedì 12 maggio 2022) Rinnovo Perisic, l’Inter cerca un punto d’incontro con il croato: domanda e offerta non collimano ma c’è fiducia Ivan Perisic è un giocatore importante per l’Inter e per Inzaghi. Contro la Juve si è caricato la pressione del rigore decisivo e poi ha siglato anche la personale doppietta che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri all’Olimpico. Le parole sul Rinnovo al termine del match hanno messo del gelo, ma l’Inter vuole trovare un punto d’incontro con il croato. Domanda e offerta non sono proprio vicine, ma c’è fiducia. Perisic chiede un biennale con opzione a 6 milioni annui, mentre l’Inter offre un biennale a 4.5 milioni. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022)cerca uncon il: domanda e offerta non collimano ma c’è fiducia Ivanè un giocatore importante pere per Inzaghi. Contro la Juve si è caricato la pressione del rigore decisivo e poi ha siglato anche la personale doppietta che ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri all’Olimpico. Le parole sulal termine del match hanno messo del gelo, mavuole trovare uncon il. Domanda e offerta non sono proprio vicine, ma c’è fiducia.chiede un biennale con opzione a 6 milioni annui, mentreoffre un biennale a 4.5 milioni. Lo ...

