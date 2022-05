Polpettone ripieno morbidissimo: la ricetta segreta (Di giovedì 12 maggio 2022) Anche se l’estate si avvicina non possiamo non condividere con voi cari lettori una ricetta davvero golosa e buonissima: il Polpettone ripieno! Abbiamo scelto di farcirlo con del formaggio e della coppa, se seguirete alla lettera la nostra ricetta il successo è assicurato. Spesso il Polpettone è un piatto che si può inserire nel concetto di svuota frigorifero e invece cucinato nel modo giusto può aiutarvi a stupire i vostri ospiti e il segreto sono gli ingredienti. Andiamo a scoprire i migliori, per la stragrande maggioranza sono in ogni frigorifero quindi basta giusto seguire il nostro consiglio per un tocco in più. PolpettoneIngredienti: 400g carne macinata 1 uovo 80g Parmigiano 2 cucchiai di latte 1/2 gambo di Sedano 1 Carota 1 Cipolla piccola 1/2 bicchiere Vino rosso 3 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 12 maggio 2022) Anche se l’estate si avvicina non possiamo non condividere con voi cari lettori unadavvero golosa e buonissima: il! Abbiamo scelto di farcirlo con del formaggio e della coppa, se seguirete alla lettera la nostrail successo è assicurato. Spesso ilè un piatto che si può inserire nel concetto di svuota frigorifero e invece cucinato nel modo giusto può aiutarvi a stupire i vostri ospiti e il segreto sono gli ingredienti. Andiamo a scoprire i migliori, per la stragrande maggioranza sono in ogni frigorifero quindi basta giusto seguire il nostro consiglio per un tocco in più.Ingredienti: 400g carne macinata 1 uovo 80g Parmigiano 2 cucchiai di latte 1/2 gambo di Sedano 1 Carota 1 Cipolla piccola 1/2 bicchiere Vino rosso 3 ...

Advertising

ilSipontinoNet : ?? POLPETTONE AI CECI RIPIENO DI ZUCCHINE, CAROTE E SCAMORZA AFFUMICATA ?? Segui TodoFood ( - Giovann70822305 : E per finire in beleza questa belisima giornata ecco qua pure finalmente pronto il polpettone ripieno con i peperon… - lillydessi : Un polpettone veramente invitante, ma senza carne: questa ricetta goduriosa nasconde un ripieno top! - RicettaSprin… - lillydessi : Polpettone di pollo ripieno: la ricetta gustosa per renderlo morbido all'interno - Cookist - lillydessi : Polpettone vegano di zucca e patate ripieno di spinaci - -