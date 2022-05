Palermo-Triestina 0-1: Litteri porta in vantaggio la squadra di Bucchi (Di giovedì 12 maggio 2022) La Triestina ha sbloccato il ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C grazie ad un incronata di Litteri Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Laha sbloccato il ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C grazie ad un incronata di

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - Robbetta : RT @sportface2016: #PlayoffSerieC 2021/2022: #Palermo e #Feralpisalò accedono al secondo turno, eliminate #Triestina e #Pescara https://t.… - _Meko_Sf : Ci pensa lui per fortuna !!!! #Luperini Palermo 1 Triestina 1 Ma il Palermo va avanti !!!! Forza Palermo non mol… -