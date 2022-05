Nedved si fionda su un campione del mondo che ha perso la memoria

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 12 maggio 2022) Pavelè stato inserito nella dirigenza per poter contribuire alla formazione di una grande Juve in prospettiva del futuro prossimo. Ci sono dei giocatori che sono in grado di trasportarsi senza problemi dal campo alla scrivania dirigenziale, dimostrando a tutti gli effetti di poter essere dei grandi campioni in qualsiasi posizione vengano messi e uno di questi è sicuramente Pavel, con il ceco che dopo aver vinto anche il Pallone d’oro nel 2003 è stato in grado di diventare una grande figura di spicco nella società bianconera. PavelJuventus (LaPresse)Alcuni giocatori sono stati in grado di entrare a tutti gli effetti nella storia di una società grazie alla loro eccezionale capacità di immedesimarsi nella storia e nella tradizione del club, con Pavelche ha sempre dimostrato a pieno titolo la ...