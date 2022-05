Koulibaly, Collovati: “Secondo me con la giusta offerta può andare via” (Di giovedì 12 maggio 2022) Koulibaly Collovati – Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando del futuro di Kalidou Koulibaly. “Il Napoli cambierà molto e Koulibaly potrebbe anche andare via, qualora arrivasse un’offerta. Koulibaly è un difensore richiesto, non è facile trovarne uno del suo livello. Anche De Ligt ieri ha commesso degli errori. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il presidente non direbbe di no. Ne sono convinto. Sono convinto che il Napoli abbia perso un’occasione più unica che rara per lo scudetto, ma il campionato di Spalletti resta positivo. Allora cosa dovremmo dire di Allegri? Il Napoli ha raggiunto il terzo posto e adesso il problema sarà il futuro. Bisognerà ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)– Fulvio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio Marte’, parlando del futuro di Kalidou. “Il Napoli cambierà molto epotrebbe anchevia, qualora arrivasse un’è un difensore richiesto, non è facile trovarne uno del suo livello. Anche De Ligt ieri ha commesso degli errori. Se dovesse arrivare un’irrinunciabile, il presidente non direbbe di no. Ne sono convinto. Sono convinto che il Napoli abbia perso un’occasione più unica che rara per lo scudetto, ma il campionato di Spalletti resta positivo. Allora cosa dovremmo dire di Allegri? Il Napoli ha raggiunto il terzo posto e adesso il problema sarà il futuro. Bisognerà ...

