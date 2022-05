Il "Santo Graal" della Via Lattea: cosa annunciano oggi gli scienziati (Di giovedì 12 maggio 2022) La "scoperta sensazionale" del telescopio "globale" Event Horizon Telescope (Eht). È il buco nero Sagittarius A*? Leggi su ilgiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) La "scoperta sensazionale" del telescopio "globale" Event Horizon Telescope (Eht). È il buco nero Sagittarius A*?

Advertising

4n1mo51t1som1n4 : @MaxFrontini Ah be’, Max, visto che nn aveva nemmeno “scopi giornalistici”, siamo davanti al Santo Graal della stupidità. - brighi3D : @iacovettide @sandropiras77 @febodena @PhdDavide quella me la passa AVIS e su di me ha sempre fatto il suo lavoro.… - giufra555 : @alfredoferrante Salve, in coda a cosa mi scusi, la media è di 50.000 contagi fissi e 120/160 vittime, infezioni e… - vdisalvo61 : Toccata e fuga a Milano per l’ultimo saluto a Paola, cugina molto amata. Per alleggerire la giornata ho ascoltato i… - bobperra : @Eurosport_IT @Ricvanmagren Ha ragione il Magro. Io ho la borraccia di Fignon custodita come il santo graal. -