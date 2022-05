Advertising

sportface2016 : Il fratello di #Rabiot attacca l'arbitraggio: 'Inter Corruption Var Fc-Juventus 4-2' (FOTO) #Juventusinter - TV7Benevento : Calcio: Coppa Italia, il fratello di Rabiot attacca l'arbitraggio - - gilnar76 : Rabiot, il fratello accusa Inter e Valeri: «Grazie Var, grazie arbitro» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Zelgadis265 : RT @90ordnasselA: Il fratello di Rabiot l’ha presa molto bene. - Rayo2009 : RT @90ordnasselA: Il fratello di Rabiot l’ha presa molto bene. -

ROMA - Non le ha mandate a dire, Jamesdel calciatore della Juve Adrien, che nelle sue stories su Instagram si è scagliato in modo durissimo verso l'Inter e gli arbitri dopo il ko in Coppa Italia di ieri sera. Il modello ...ROMA - Ci è andato giù pesante, Jamesdel calciatore della Juve Adrien . Presente ieri alla finale di Coppa Italia all'Olimpico, il modello francese ha commentato con una story su Instagram il risultato che ha visto l'...“InterCorruptionVAR.FC-Juve 4-2, grazie al Var, grazie all’arbitro”. James Rabiot, fratello del centrocampista della Juventus Adrien, attacca pesantemente su Instagram la direzione di gara della ...Roma, 12 mag. – (Adnkronos) – “InterCorruptionVAR.FC-Juve 4-2, grazie al Var, grazie all’arbitro”. James Rabiot, fratello del centrocampista della Juventus Adrien, attacca pesantemente su Instagram la ...