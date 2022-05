Il cantante è in gara con I M e porta un messaggio di accettazione

Advertising

rebeccaborchi : RT @amaricord: Alle dieci si è già esibita mezza Europa mentre a Sanremo a quest'ora Amadeus aveva appena detto il codice del primo cantant… - elenallegra : RT @amaricord: Alle dieci si è già esibita mezza Europa mentre a Sanremo a quest'ora Amadeus aveva appena detto il codice del primo cantant… - stefaniemma : RT @amaricord: Alle dieci si è già esibita mezza Europa mentre a Sanremo a quest'ora Amadeus aveva appena detto il codice del primo cantant… - Cice534 : RT @amaricord: Alle dieci si è già esibita mezza Europa mentre a Sanremo a quest'ora Amadeus aveva appena detto il codice del primo cantant… - alecstyles99 : RT @amaricord: Alle dieci si è già esibita mezza Europa mentre a Sanremo a quest'ora Amadeus aveva appena detto il codice del primo cantant… -

...2022 è aperto per 15 minuti esclusivamente dopo tutte le performance degli artisti in. Una ...potrà telefonare solamente da rete fissa allo 894.222 e digitare il codice identificativo del......i cantanti e i paesi in. FOTO Da Mahmood & Blanco ad Achille Lauro, passando per Cornelia Jakobs, Emma Muscat, The Rasmus, Sam Ryder, Subwoolfer e Brooke Albania, Ronela Hajati. Lasi ...Gara ma non solo: stasera anche i conduttori Laura Pausini e Mika si esibiranno in un duetto per un momento di spettacolo che arricchirà la seconda serara dell'Eurovision 2022. Ospite sarà il Volo, m ...I due, infatti, hanno trovato l’alchimia perfetta: «Quando io e Ale (Mahmood, ndr) cantiamo vicini, si crea l’energia» Per circa dieci minuti, ieri, gli artisti si sono concessi ai ...