Giudice di Pace a Marano, raggiunto l’accordo: anche Giugliano pagherà le spese (Di giovedì 12 maggio 2022) Nei giorni scorsi aveva destato non poca preoccupazione la decisione – da parte della triade commissariale del comune di Marano – di chiudere (causa grosse perdite economiche) gli uffici del Giudice di Pace. Nella giornata di ieri, però, pare essere stato raggiunto un accordo di massima tra i sindaci dei comuni del comprensorio che usufruiscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Nei giorni scorsi aveva destato non poca preoccupazione la decisione – da parte della triade commissariale del comune di– di chiudere (causa grosse perdite economiche) gli uffici deldi. Nella giornata di ieri, però, pare essere statoun accordo di massima tra i sindaci dei comuni del comprensorio che usufruiscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FTerrerosse : @ramses09975976 @fuckingfaggy @borghi_claudio ??????ah , ma il nostro prode Conducator allora non è andato dal Giudic… - erminio_erminia : #12maggio l'importante è andare contro qualunque cosa provenga dal #GovernoCriminale...sulla raccomandata però, bis… - dolores20943592 : RT @MauGandolfi: @ErmesAntonucci @mentecritica Ma che vadano in udienza tutti i giorni davanti al Giudice di Pace e al monocratico a sosten… - MauGandolfi : @ErmesAntonucci @mentecritica Ma che vadano in udienza tutti i giorni davanti al Giudice di Pace e al monocratico a… - Latina_Oggi : Giudice di Pace al collasso, Calandrini (FdI): 'Il ministro Cartabia intervenga' Il senatore di Fratelli d'Italia:… -