**Energia: Ok Senato a fiducia su dl prezzi con 178 sì e 31 no, provvedimento passa a Camera** (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Via libera del Senato alla fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo uno del decreto legge varato nel marzo scorso che riduce i prezzi dell'energia e tassa gli extraprofitti. I sì sono stati 178, i no 31, gli astenuti uno. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Via libera delallaposta dal Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo uno del decreto legge varato nel marzo scorso che riduce idell'energia e tassa gli extraprofitti. I sì sono stati 178, i no 31, gli astenuti uno. Ilora all'esame della Camera.

