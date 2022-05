“È il suo corpo”. Scomparso da mesi, Giuseppe ritrovato in un pozzo: i sospetti choc su figlia e genero (Di giovedì 12 maggio 2022) Giuseppe Pedrazzini trovato morto in un pozzo. Il suo cadavere è stato trovato intorno alle 7 di questa mattina. Era Scomparso da mesi ma solo da qualche giorno i carabinieri lo stavano cercando. Il cadavere stato riconosciuto dalla moglie. A trovarlo carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia e i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, con il supporto dei vigili del fuoco dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, hanno recuperato il corpo all’interno del pozzo, nelle vicinanze dell’abitazione dove lo Scomparso viveva con la famiglia. Ci sono sospetti su tre persone in relazione alla scomparsa e alla morte di Giuseppe Pedrazzini. Si tratta della figlia, del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)Pedrazzini trovato morto in un. Il suo cadavere è stato trovato intorno alle 7 di questa mattina. Eradama solo da qualche giorno i carabinieri lo stavano cercando. Il cadavere stato riconosciuto dalla moglie. A trovarlo carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia e i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, con il supporto dei vigili del fuoco dei comandi di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, hanno recuperato ilall’interno del, nelle vicinanze dell’abitazione dove loviveva con la famiglia. Ci sonosu tre persone in relazione alla scomparsa e alla morte diPedrazzini. Si tratta della, del ...

