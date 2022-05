(Di giovedì 12 maggio 2022) Leggerezza. Lesono anche questo: distanti dall’aria greve ed esasperata del calcio che conta. E così un pallone in tribuna diventa essenziale, altro che estetica, e un panino con la frittata sugli spalti di un “vecchio comunale” qualsiasi un ben di Dio, altro che gourmet. Ma è sempre così? Vedremo: tra leggerezze fisiche che regalano campila terra battuta è un lontano ricordo e mani leggere che ingabbiano avversari. Leggerezze verbali di penne che scivolano come stopper di Terza categoria sugli stinchi degli avversari e di piedini delicati di calciatrici sudamericane.RAPIDS La vecchia e cara terra battuta quando pioveva forte regalava pozzanghere simili a piscine, che spesso duravano fino ai primi caldi, sporcizia ai calciatori che quando tornavano a casavano ...

Un bivio che sovente si presenta pure nelle, sebbene la strada che si intraprende, alla fine, dice che va tutto bene purché si rispetti la rusticità del calcio di provincia . Dove ...Che il calcio minore sia pittoresco è noto a tutti. Una forma d'arte naif probabilmente, magari anche kitsch nella sua bucolicità: ma l'arte è arte. E va apprezzata quando si decide di offrirne un ... Domeniche Bestiali – Cerignola, dove (non) si gioca su un materasso ad acqua Putignano Ba - È stata una domenica bestiale quella della Joker UISP’80 Putignano, che l’8 maggio, ha battuto il Fasano con il risultato di 36 a 23. Una vittoria netta e mai in discussione, con Laterz ...Una serata che difficilmente dimenticherà anche in futuro. Una domenica bestiale. Sandro Tonali non la scorderà facilmente, perché non si sarebbe immaginato neanche nei più remoti sogni di celebrare i ...