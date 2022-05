Covid-19, primo caso in Corea del Nord dopo due anni di pandemia (Di giovedì 12 maggio 2022) Sembra paradossale, visto gli ultimi due anni di restrizioni e di allerta, ma è davvero così. dopo due anni di lotta incessanti, caratterizzate da diverse ondate in tutto il mondo, solo negli ultimi giorni in Corea del Nord è stato dichiarato il primo caso accertato di Covid-19. Una situazione che ha il leader Kim Jong-un ad attuare misure drastiche velocemente. Il leader NordCoreano infatti ha immediatamente stabilito il lockdown istantaneo dell’intero paese, in modo da sradicare la minaccia sul nascere. Le sue dichiarazioni rendono abbastanza esplicative il suo pensiero: “L’obiettivo era quello di eliminare la radice il prima possibile”. Successivamente, ha anche aggiunto “grazie alla forte consapevolezza politica ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Sembra paradossale, visto gli ultimi duedi restrizioni e di allerta, ma è davvero così.duedi lotta incessanti, caratterizzate da diverse ondate in tutto il mondo, solo negli ultimi giorni indelè stato dichiarato ilaccertato di-19. Una situazione che ha il leader Kim Jong-un ad attuare misure drastiche velocemente. Il leaderno infatti ha immediatamente stabilito il lockdown istantaneo dell’intero paese, in modo da sradicare la minaccia sul nascere. Le sue dichiarazioni rendono abbastanza esplicative il suo pensiero: “L’obiettivo era quello di eliminare la radice il prima possibile”. Successivamente, ha anche aggiunto “grazie alla forte consapevolezza politica ...

