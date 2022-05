Coppa Italia, oltre 8,6 mln di spettatori in tv per Juve-Inter (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata una finale di Coppa Italia che ha tenuto davanti alla televisione quasi 9 milioni di spettatori quella andata in scena ieri all’Olimpico, con la vittoria dell’Inter sulla Juventus per 4-2 dopo i tempi supplementari. Nella sfida, al vantaggio di Barella i bianconeri hanno risposto con Morata e Vlahovic, ma l’Inter ha nuovamente ribaltato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) È stata una finale diche ha tenuto davanti alla televisione quasi 9 milioni diquella andata in scena ieri all’Olimpico, con la vittoria dell’sullantus per 4-2 dopo i tempi supplementari. Nella sfida, al vantaggio di Barella i bianconeri hanno risposto con Morata e Vlahovic, ma l’ha nuovamente ribaltato L'articolo

Advertising

FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - 433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - Believe__ : RT @FDimarco: Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - OMeneghino : L’inter vince la Coppa Italia -